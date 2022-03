Le Bénin enregistre le plus faible taux d’inflation dans l’UEMOA

La situation liée à l’inflation des prix au Bénin n’est pas alarmante. De janvier 2017 à janvier janvier 2022, le pays a enregistré le taux le plus faible dans l’espace UEMOA.

Selon les chiffres du ministère de l’économie et des finances, en 2021 la moyenne de l’indice est de 106,0 au Bénin alors qu’il s’est élevé jusqu’à 108,9 dans l’ensemble des pays de l’UEMOA. « En janvier 2022, le niveau général des prix à la consommation au Bénin s’est affiché à 110,4 (contre 112,3 pour l’ensemble UEMOA) : c’est le deuxième niveau le plus bas dans l’UEMOA après le Mali (109,7). Tous les six autres pays de l’UEMOA ont présenté des indices plus élevés : 115,4 pour le Togo, 113,7 pour la Côte d’Ivoire et 112,8 pour le Sénégal », renseignent les statistiques au niveau du ministère.

Les niveaux de prix au Bénin pour plusieurs produits selon ces chiffres, sont nettement inférieurs à ceux observés dans d’autres pays de la sous-région.

A titre illustratif, le prix moyen de tomate fraiche en décembre 2021, s’affichait à 394 FCFA/kg au Bénin, alors qu’au Togo, il s’élevait à 516 FCFA/kg, et 831 FCFA/kg au Burkina Faso. « Le gari s’échangeait à 446 FCFA/kg au Togo et 679 FCFA/kg au Burkina Faso contre 413 FCFA au Bénin. Il en est de même pour l’oignon frais qui s’échangeait à 534 FCFA le kg au Bénin contre 612 et 690 respectivement pour le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire », précisent les statistiques du ministère des finances.

Selon ces statistiques, en janvier 2022, le taux d’inflation dans l’UEMOA ressort à 4,0%. Le Bénin enregistre le plus faible taux (2,4%), traduisant une hausse globale des prix au Bénin plus modérée que dans la majorité des pays de l’UEMOA.

En dehors du Sénégal qui a enregistré le taux le plus faible après le Bénin, tous les autres pays de l’UEMOA ont enregistré des taux d’inflation au-dessus du seuil de convergence. Le Togo enregistre le fort taux en janvier 2022 avec 5,0%.

Ainsi donc, contrairement à certaines publications, le taux d’inflation ne s’élève pas à 0,5% dans l’UEMOA, contre 2,5% au Bénin en janvier 2022.

F. A. A.

