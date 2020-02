Le Bénin élu membre du conseil de sécurité de l’UA

Les travaux de la 33ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine se sont achevés ce lundi 10 février 2020 à Addis-Abeba en Ethiopie. Au terme de ces assises qui ont duré deux jours, le Bénin a été élu au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’organisation continentale pour deux ans (2020-2022).

Aux côtés des pays tels que le Cameroun, le Djibouti, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal et le Tchad, le Bénin va se pencher sur les questions de prévention, la gestion et le règlement des conflits.

Le CPS est l’organe décisionnel permanent de l’Union Africaine. Il représente le système de sécurité collective, et d’alerte rapide avec pour objectif, de faciliter une réaction rapide et efficace de l’organisation face aux situations de conflit et de crise sur le continent.

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA représente également le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), un cadre de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain.

Dans le cadre des travaux de la 33ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon s’est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, qui par son dynamisme, a œuvré pour l’élection du Bénin au sein du CPS.

F. A. A.

11 février 2020 par