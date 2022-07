Le Bénin élu à la présidence de l’AHJUCAF

Le président de la Cour suprême du Bénin Victor Dassi Adossou a été élu président de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF). C’est au terme du 7è congrès de l’Association le 1er juillet 2022 à Cotonou.

Le 7è congrès de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF) a pris fin le 1er juillet 2022 à Cotonou après deux jours d’intenses travaux qui ont réuni une trentaine de pays.

Le ministre béninois de la justice et de la législation, Sévérin Quenum a présidé les travaux de clôture du congrès tenu du 30 juin au 1er juillet 2022 sous le thème : « La motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires : dire le droit et être compris ».

Le président de la Cour suprême du Bénin Victor Dassi Adossou a été élu président de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF) à l’issue des travaux.

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

M. M.

4 juillet 2022 par