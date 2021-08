Le Bénin bat le Niger 7 buts à 1 en match retour

Les Écureuils Dames ont battu leurs homologues du Niger samedi 21 août 2021 dans le cadre de la manche retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U20 Costa Rica 2022.

7 buts à 1 en faveur des Écureuils Dames. C’est le score du match retour entre les Écureuils Dames juniors et leurs homologues du Niger au Stade Charles De Gaule de Porto-Novo.Le premier but de la rencontre a été marqué à la 3è minute du jeu par Marguerite Semedeton Ahouassou. Lors du match aller au Niger, les Écureuils Dames se sont imposées sur un score de 6 à 1. Le Bénin se qualifie ainsi pour le second tour de la Coupe du Monde Féminine U20 Costa Rica 2022. Les Écureuils Dames vont affronter les Lionnes de l’Atlas.

