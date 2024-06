Le Bénin adopte une marque-pays

Le gouvernement du président Patrice Talon a adopté, mercredi 12 juin 2024, en Conseil des ministres, la marque-pays du Bénin.

« UN MONDE DE SPLENDEURS », c’est désormais la marque-pays du Bénin. Elle a été instituée par le gouvernement dans le cadre de la dynamique de la promotion touristique en cours. Le Bénin, souligne le gouvernement, « dispose non seulement de multiples atouts économiques, touristiques, artistiques, cultuels, culturels, naturels, sportifs, numériques et éducatifs, mais aussi d’un potentiel remarquable ». Pour le gouvernement, « dans un environnement mondial concurrentiel, la mise en place d’une telle marque permet de se différencier des autres nations en adoptant une stratégie de promotion distinctive ». L’objectif est de « renforcer l’attractivité du Bénin et de le promouvoir comme destination touristique de premier plan aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale ».

L’initiative vise notamment à faire de la marque-pays une plateforme de promotion des attractions touristiques du Bénin, attirant de ce fait un flux accru de visiteurs internationaux ; créer une identité visuelle forte et promouvoir les valeurs et les richesses du Bénin, en contribuant à renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens béninois envers leur pays. L’objectif est aussi de contribuer à attirer les professionnels qualifiés et les talents internationaux en projetant une image attractive du Bénin, pour accroître la compétitivité du pays sur le marché mondial ; de renforcer, à travers une marque-pays forte et bien positionnée, la confiance des investisseurs envers le Bénin, tout en mettant en avant les opportunités commerciales et les secteurs d’excellence du pays, favorisant ainsi les investissements étrangers et les exportations.

« Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, en lien avec le ministre de l’Economie et des Finances, prendra les mesures nécessaires à la vulgarisation du logotype ainsi que la marque du pays », informe le Conseil des ministres.

Akpédjé Ayosso

