Le Bénin 36e en Afrique et 5e dans l’espace Uemoa

36e place pour le Bénin dans le classement des pays africains les plus attractifs pour les touristes. Selon le classement du cabinet Bloom Consulting, le Bénin a reculé d’une place.

Dans l’espace l’Uemoa, le Bénin est classé à la 5e place. Le Bénin est derrière le Sénégal, le Mali, le Togo et la Côte d’Ivoire. La Guinée-Bissau, le Burkina-Faso et le Niger occupent respectivement la 6e, 7e et 8e place dans l’espace Uemoa.

En Afrique, l’Egypte est en tête. Ce pays africain le plus attractif est classé 25e au plan mondial. Le cabinet Bloom Consulting mène son étude en prenant en compte les performances économiques, la stratégie de Nation Branding et la présence en ligne des pays.

A.Ayosso

