Le Bénin 18è en Afrique et 84è au monde

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié le classement des meilleurs pays du ballon rond pour le mois de juin.

La pandémie du Coronavirus qui a bouleversé les programmes sportifs n’a pas provoqué de grands changements dans le classement de l’instance mondiale du football.

Sur le plan mondial, la Belgique est 1ère suivie de la France et du Brésil, 2ème et 3ème. L’Angleterre et l’Uruguay occupent respectivement les 4ème et 5ème places.

Dans la zone Afrique, le Sénégal garde la 1ère place devant la Tunisie et le Nigéria.

Le Bénin occupe la 18ème place, et la 84ème au niveau mondial.

F. A. A.

Top 10 mondial FIFA 2020

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Uruguay

6. Croatie

7. Portugal

8. Espagne

9. Argentine

10. Colombie

Top 20 africain 2020

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (27e)

3. Nigéria (31e)

4. Algérie (35e)

5. Maroc (43e)

6. Ghana (46e)

7. Egypte (51e)

8. Cameroun (53e)

9. Mali (56e)

10. RDC (56e)

11 Burkina Faso (59e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (74e)

15. Ouganda (77e)

16. Cap Vert (78e)

17. Gabon (83e)

18. Bénin (84e)

19. Zambie (88e)

20. Congo (89e)

13 juin 2020 par