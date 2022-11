Le BR passe l’épreuve de la Cena selon Distel Amoussou

Le Bloc Républicain ( BR) sous le leadership de son secrétaire général Abdoulaye Bio Tchané vient de réussir l’épreuve de la Cena . C’est du moins ce que vient d’annoncer Distel Amoussou.

En attendant la Cena, il affirme :

« J’ai le plaisir, et la grande joie de vous annoncer, à vous, mes camarades de divers rangs, et à l’opinion, qu’il me revient que la CENA vient constater que la liste des candidats BR, est sans la moindre faute ou erreur .

C’est l’aboutissement du leadership éclairé du Haut Camarade Abdoulaye BIO TCHANÉ, et de toutes les équipes qui ont travaillé, de jour comme de nuits, depuis plusieurs semaines.

C’est le résultat du sérieux de tous les militants et de toutes les militantes, jeunes et femmes...

Ainsi, nous relevons sans tituber, tous les défis, les uns après les autres...

L’accumulation de ces succès consécutifs présage d’une victoire grandiose et certaines, au soir du 8 janvier 2023.

Pour y parvenir, nous devons poursuivre la mobilisation, aller convaincre d’avantage les indécis et rassurer ceux qui portent encore en eux, le zeste de la moindre petite déception.

Tous plus unis, plus forts pour construire le Bénin » !

DISTEL AMOUSSOU.

