Le 25 décembre déclaré chômé et payé

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Noël et conformément aux dispositions régissant les fêtes légales en Républiques du Bénin, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a déclaré la journée du dimanche 25 décembre 2022 fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 23 décembre 2022 et signé de Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Le 25 décembre, les chrétiens catholiques et protestants célèbrent la naissance de Jésus, la deuxième plus grande fête de l’année liturgique après Pâques.

Noël traduit le mystère selon lequel Dieu (à travers le petit Jésus appelé Emmanuel) s’est fait homme pour demeurer avec les Hommes.

La fête de la Noël a été laïcisée avec l’avènement du père Noël et le développement du commerce.

M. M.

23 décembre 2022 par ,