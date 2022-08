Le 15e roi de Savalou fait sa sortie officielle vendredi

La ville de Savalou dans le département des Collines s’apprête à accueillir son nouveau roi. Le prince Arsène Sèwanou Dèdonougbo Ganfon, roi désigné fera sa sortie officielle vendredi 12 août prochain.

Après avoir été publiquement présenté aux princesses et princes de la dynastie Gbaguidi le 29 mai 2022, le 15e roi de Savalou a été interné vendredi 05 août dernier. Une dernière étape qui précède celle de la sortie officielle, souvent marquée par cérémonie une solennelle et festive au cours de laquelle le nom du trône du roi désigné est dévoilé à tout le royaume, le signe de son règne ainsi que ses priorités.

Pour cette grande cérémonie très attendue des fils et filles de la cité des Soha, les préparatifs vont bon train du côté des organisateurs. Selon le président du comité de mobilisation de ressources, deux sites ont été retenus pour abriter l’événement. « Le premier site est ouvert à toute la population mais avec une marge très étudiée », a informé Pépin Gbédji dans un entretien accordé à un média local. Le second fait-il savoir, est situé à proximité du stade omnisport de Savalou, et réservé aux réjouissances populaires. « Nous avons pris des dispositions pour éviter des troubles. Nous rassurons les populations de Savalou que la fête sera belle », a-t-il conclu assurant du soutien du maire par rapport aux dispositions sécuritaires.

F. A. A.

