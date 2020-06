Lancement ce lundi du CAP 2020

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon Cakpo a procédé au lancement officiel des épreuves de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ce lundi 22 juin 2020 au lycée technique de Bohicon. Dans l’interview accordée à la presse, le ministre s’est dit satisfait de l’organisation et des dispositions prises pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus à l’occasion de cet examen.

« J’ai trouvé une organisation parfaite. Les épreuves ont été lancées exactement à 08heures, les candidats ont tous leurs masques et avant d’entrer dans l’établissement, il y a le dispositif de lavage de mains », a observé le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Il a exhorté les candidats, les surveillants ainsi que les secrétaires au respect de toutes les règles barrières pour éviter la propagation de la contamination de ce virus qui, selon lui, « envahit de plus en plus ».

Selon Mahugnon Cakpo, l’effectif des candidats au CAP cette année a connu « un léger accroissement de 1,92% par rapport à l’année dernière ».

Au total, 4875 candidats composent dans les filières telles que sciences et techniques industrielles, économie familiale et sociale, en hôtellerie et restauration, et les sciences et techniques des métiers d’art.

