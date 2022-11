Ladékan Yayi sollicite plus de 85 milliards FCFA pour 2023

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Ladékan Yayi a présenté, lundi 21 novembre 2022, à la Commission budgétaire du parlement, les grandes lignes du projet de budget 2023 de son ministère.

En augmentation de 19,71% par rapport à 2022, le projet de budget 2023 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) est estimé à 85.619.888.000 FCFA.

Le projet de budget 2023 servira au financement de quatre (04) programmes prioritaires à savoir le pilotage et soutien aux services du MESRS, le Programme Enseignement supérieur, le Programme Recherche scientifique et l’innovation et le Programme Vie de l’étudiant.

Il s’agit de poursuivre en 2023 les réformes et d’œuvrer à la consolidation du cadre institutionnel et organisationnel du système national de la recherche en science, technologie et l’innovation, le renforcement des infrastructures (administratives, pédagogiques, laboratoires et résidences) avec des équipements modernes.

La ministre Eléonore Ladékan Yayi prévoit l’amélioration du statut du personnel enseignant, l’instauration des mesures spécifiques d’incitation à la recherche et à l’innovation, la mise en place d’un programme de bourses d’études favorisant les filières scientifiques, la mise en œuvre de la délégation des prestations des œuvres sociales universitaires au secteur privé, la construction et l’équipement des infrastructures modernes (pédagogiques, laboratoires et résidences) au profit des étudiants et enseignants.

Marc MENSAH

22 novembre 2022 par