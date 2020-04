La vie pourrait reprendre son cours normal d’ici mi-mai

Dans ce message, le ministre de la santé a souligné qu’il sera procédé dès la semaine du 27 avril, au dépistage systématique des communautés à risque, notamment, le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de sécurité et de défense, la communauté pénitentiaire, etc. Cette dernière mesure a été prise par le gouvernement en vue d’une meilleure appréciation du niveau réel de contamination dans le pays.

Le dépistage selon le ministre de la santé, sera « offert sur toute l’étendue du territoire, à toute personne munie d’une prescription médicale ». Ce qui, selon lui, permettra au gouvernement de donner davantage d’efficacité à son action durant les trois semaines à venir, et permettre la reprise des activités essentielles sur toute l’étendue du territoire à la mi-mai, a annoncé Benjamin Hounkpatin.

Le Bénin selon les derniers chiffres du gouvernement compte désormais 54 cas confirmés dont 27 guéris, 26 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

20 avril 2020 par ,