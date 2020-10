La société Dan Immobilia Corporation inaugure son annexe à Porto-Novo

Spécialisée dans la promotion immobilière, la gestion locative de prestige, le Bâtiment Travaux Public (BTP) et étanchéité, la société Dan Immobilia Corporation Sarl, fête ses neuf ans d’existence. Dans le cadre de cette commémoration, le directeur général de la société Epiphane Maldini Bonou a procédé ce samedi 31 octobre 2020 en présence du personnel, à l’inauguration et au lancement des activités de l’annexe des départements Ouémé-Plateau à Porto-Novo.

C’est avec la bénédiction du Père Jérémie Koné, Salésien de Don Bosco que l’annexe des départements Ouémé-Plateau de la société Dan Immobilia Corporation Sarl a été inaugurée au quartier Houinmé à Porto-Novo.

Sous le regard du personnel de la société et des habitants, le directeur général Epiphane M. Bonou a procédé à la coupure symbolique du ruban marquant l’inauguration de l’annexe et le lancement des activités.

« Quand nous travaillons de nos propres mains, nous poursuivons l’œuvre de la création. (...). Le fils de l’homme a pris chair. Il s’est incarné mais n’est pas resté les mains croisées. Il est appelé le fils du charpentier. Il veut de ce fait, donner une valeur au travail de l’homme. C’est la raison pour laquelle, je félicite notre frère pour ce travail réalisé », a déclaré le Père Jérémie Koné.

Créée en 2011, la société Dan Immobilia Corporation Sarl est au service du peuple béninois et de la diaspora depuis neuf ans. Le Père n’a pas manqué de formuler ses vœux à l’endroit de la société : « Je souhaite longue vie à l’entreprise. Que le Seigneur vous aide. Toute personne qui entrera ici, qu’elle se sente heureuse en sortant ».

Il a exhorté le personnel à la crainte de Dieu dans toutes leurs activités. « Soyez prompts à tout moment à répondre aux sollicitations des uns et des autres », a-t-il ajouté.

Le directeur général Epiphane Bonou a remercié Dieu pour les neuf ans d’existence de la société. « Dan, ça veut dire Dieu est avec nous. Si je suis là aujourd’hui, c’est l’œuvre de l’Éternel. Moi, je n’ai aucune force. Le Seigneur m’utilise afin que je puisse apporter l’épanouissement à nos concitoyens béninois et la diaspora. Je rends grâces à Dieu pour ces neuf ans. Qu’il nous accorde plus de grâces afin que nous puissions fêter autant d’années dans la joie, la paix, la franchise et le travail bien fait », s’est réjoui le directeur général.

Selon lui, la société Dan Immobilia Corporation Sarl a su imprimer ses marques à Cotonou. L’annexe de Porto-Novo n’est que le premier pas. La société compte bien être plus proche de chaque Béninois.

A propos de Dan Immobilia Corporation Sarl

Dan Immobilia Corporation Sarl a pour objectif de faciliter l’achat, la vente et la gestion des biens immobiliers en toute sécurité avec des garanties aux béninois et à la diaspora. La particularité de la société ; c’est la délivrance de l’acte notarié comme titre de propriété pour ses acquéreurs après achat de bien immobilier. En matière de BTP, avec plusieurs réalisations à son actif, elle offre des travaux de qualités, assure le suivi et le contrôle des chantiers.

A Dan Immobilia Corporation Sarl, chaque Béninois a la chance d’avoir une parcelle peu importe son rang social.

Quelques images de la cérémonie



31 octobre 2020 par