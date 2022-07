La session de remplacement a démarré ce lundi

La session de remplacement de l’examen du Baccalauréat session de juin 2022, a démarré ce lundi 18 juillet. Le directeur de l’Office du Bac, Alphonse da Silva a procédé au lancement des épreuves écrites au CEG Ste Rita.



La session de remplacement selon le chef centre, est « un Bac un peu spécial ». Il concerne les candidats qui étaient soit malades avant le Bac session normale, ou pendant le déroulement des épreuves écrites. Ces candidats selon Morille Monday, ont eu le temps de se rétablir. Suivant les explications du chef centre, il faudra « très bien surveiller » pour éviter qu’il y ait des cas de tricherie, mais aussi, avoir un œil sur ceux qui paraissent encore malades pour rapidement appeler l’infirmière.

Les candidats à la session de remplacement du Bac composent dans les séries A1, A2, B, C, D, F, F3, F4, et G1.

Sur les 54 candidats attendus pour cette session, 39 étaient présents au centre de composition, et 15 sont absents.

Ce même jour, les candidats déclarés admissibles à la session de juin 2022 ont démarré les épreuves orales et sportives dans les centres retenus à cet effet.

