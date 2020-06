La session communale reportée faute de quorum

Prévue pour le 23 juin 2020, la session ordinaire du Conseil communal de Dangbo n’a pu se tenir. Et pour cause, le défaut de quorum matérialisé par le boycott de la majorité des conseillers.

Sur les 19 conseillers convoqués pour la session, seuls 09 ont répondu présents. Il s’agit de 08 conseillers du parti Union Progressiste (UP), et un conseiller des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Parmi les 10 absents, on note 07 conseillers du parti Bloc Républicain (BR), 02 des FCBE et un conseiller UP.

Adjaka Dotou Pierre de l’UP, présent dans les locaux de la mairie n’a pas cru devoir rejoindre la salle de réunion. Il aurait préféré tenir une séance avec les conseillers BR et FCBE avec lesquels le boycott aurait été retenu.

Cette situation selon certaines indiscrétions trouverait sa source dans le mode de désignation du maire et de ses adjoints, notamment la loi interprétative et complétive du Code électoral.

F. A. A.

24 juin 2020 par