La sanction contre Dossou entérinée, les autres joueurs avertis

A l’occasion d’une réunion, mardi 12 octobre 2021, le Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) s’est penché sur la sanction infligée au joueur Jodel Dossou, lors du match retour contre la Tanzanie, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2021.

La FBF après avoir déploré et condamné l’acte commis par le joueur, a entériné la sanction prise à son encontre par le sélectionneur Michel Dussuyer.

Le milieu de terrain des Écureuils a été suspendu pour un match, et devra payer conformément au règlement intérieur, une amende financière. Jodel Dossou a par ailleurs été mis en garde contre tout acte récidiviste.

« L’équipe nationale est une vitrine pour la jeunesse de notre pays et doit être le siège de comportements exemplaires », a rappelé le comité exécutif de la FBF aux joueurs de l’équipe nationale.

Tout en invitant les joueurs convoqués au professionnalisme, le Comité exécutif a réaffirmé son engagement à sanctionner « tout comportement tendant à mettre à mal la cohésion du groupe, ou tout comportement déviant par rapport aux textes règlementaires.

Dans la nuit du jeudi 07 au vendredi 08 octobre, Jodel Dossou en violation des règles et pratiques de bonne conduite en vigueur, a quitté le campement sans autorisation préalable, et à l’insu du staff technique. Un comportement qui n’a pas été du goût du sélectionneur, Michel Dussuyer, qui l’a suspendu pour le match contre la Tanzanie. La rencontre s’est soldée par une défaite des Ecureuils (1-0) au stade de l’amitié GMK de Cotonou.

F. A. A.

22 octobre 2021 par