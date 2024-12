La route Kota-Kouandé, un vieux projet se concrétise

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kota-Kouandé, longue de 43,5 Km évoluent à un bon rythme. Fières de cette infrastructure routière qui améliorera de façon significative la mobilité et les échanges dans les communes de Kouandé, Kérou et Pehunco (2KP), les populations sont descendues dans les rues ce samedi 07 décembre 2024, pour exprimer leurs remerciements au gouvernement, et à son chef, le président Patrice Talon.

Grande mobilisation ce samedi 06 décembre 2024 à la mairie de Kouandé. Autorités locales, chefs religieux et traditionnels, et toute la population se sont réunis pour manifester leur joie par rapport à un projet d’envergure longtemps attendu. La route Kota-Kouandé, en cours de réalisation pour les populations de cette région du Bénin, est une bénédiction. Conscient de son importance pour l’écoulement ses produits agricoles et diverses activités économiques, Sa Majesté Bagana Tunko Cessi II a initié une marche symbolique de remerciements au gouvernement et à toute les personnes ayant œuvré à la réalisation du projet.

A la mairie de Kouandé comme au palais royale, des prières ont été adressées aux personnes qui ont travaillé à la réalisation de cet axe qui s’étend sur un paysage montagneux.

La route Kota-Kouandé, encore appelée l’axe de « la beauté accidentelle », fait voyager à travers de beaux paysage, notamment les chutes de Kota, site touristique qui attire chaque année, de nombreux visiteurs.

F. A. A.

