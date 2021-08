La répression va démarrer pour les occupants illégaux dans le Zou

La libération des espaces publics va entrer dans sa phase répressive dans le département du Zou à la suite des nombreuses sensibilisations. C’est l’information donnée par le préfet du Zou.

Les espaces publics ne sont pas la propriété d’une poignée d’individus au motif que ceux y exercent des activités. « On n’a pas aménagé ces espaces pour des activités commerciales. Non ! Ce n’est pas un étalage. Les trottoirs sont réalisés pour l’intérêt général et non pour les activités commerciales », a rappelé le préfet du département du Zou.

Firmin Kouton a donné un ultimatum aux populations qui continuent d’occuper les espaces publics malgré l’opération de libération entamée depuis quelques jours. Selon le préfet, l’opération de libération va entrer dans sa phase répressive face aux citoyens qui continuent de s’entêter.

« On a passé assez de temps à sensibiliser à travers des communiqués radiodiffusés. Certains maires ont également pris des arrêtés pour interdire l’occupation de ces ouvrages ; la répression va pouvoir alors commencer », a indiqué le préfet du Zou.

M. M.

18 août 2021 par