La rentrée n’aura pas lieu avant mi ou fin octobre

Contrairement à leurs camarades, certains écoliers du département de l’Alibori n’ont pu effectuer la rentrée scolaire, qui a démarré ce lundi 28 septembre 2020 au Bénin. Et pour cause, les inondations qui empêchent encore l’accès aux établissements du fait de la présence des eaux.

Dans un entretien accordé à la Radio nationale, le directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Alibori, Bio Togou Gounou Zimé, fait savoir que la région N°2 est frappée par l’inondation de certaines écoles, à Karimama et Malanville. Les écoles sinistrées sont plus nombreuses à Karimama qu’à Malanville, a-t-il souligné. Ces écoles selon les explications du directeur, n’ont pu effectuer la rentrée de ce lundi « à cause des eaux qui occupent entièrement les salles de classe ».

La rentrée pour ces écoles projette-t-il, ne pourra être effectif qu’après le retrait des eaux. La date probable pour le retrait des eaux dans les régions de Karimama et Malanville, informe Bio Togou Gounou Zimé, est de mi-octobre, voire fin octobre.

F. A. A.

28 septembre 2020 par