La ‘’remontada’’, version arc-en-ciel

Dimanche dernier, une heure après la fermeture des bureaux de vote en France, qui voyait alors se dessiner, un second tour entre Macron et Marine Le Pen, une rumeur parcourt les réseaux sociaux. Elle évoque la ‘’remontada’’ du candidat Mélenchon, distancié de très peu par Marine Le Pen. Au regard de la progression des chiffres, Jean-Luc Mélenchon, estimait-t-on, risque fort de coiffer au poteau la Marine, fille de son père. Frissons au QG du Rassemblement ‘’Bleu marine’’ ! Puis très rapidement, on est passé du rêve à la réalité. La ‘’remontada’’ n’aura pas lieu. Cependant, elle a eu le mérite d’avoir fait rêver, les soutiens du chef des insoumis...Mélenchon fera sa ‘’remontada’’, s’il y tient, aux futures élections législatives. Un peu comme le PRD de Me Adrien Houngbédji qui, après avoir touché les fonds de l’abîme, rêve naturellement de...’’remontada’’. C’est le général Kaméléon, déterré de ses filaos, par les adversaires de Nicéphore Soglo, qui, en en 1996, proclamait au PLM-Alédjo, « nous étions en bas, et nous allons remonter en haut » Evidemment, il aurait été bien difficile, de « remonter » en bas ! Et le Kaméléon des filaos, fit sa « remontada » à lui. Mais avec le soutien décisif, d’un certain Adrien Houngbédji, qui hérita au passage, d’un fauteuil de Premier ministre, qualifié alors de ‘’kpayo’’, par des mauvaises langues. Dommage, il y’a eu comme un plafond de verre, au rêve présidentiel du leader des ‘’tchoko tchoko’’. Frappé depuis par la limite d’âge, il a perdu ses illusions. Et le navire PRD, a entre-temps, coulé à pic. Son capitaine n’ayant pas su saisir à temps, la bouée de sauvetage politique, à lui proposée par la Rupture. Aujourd’hui, ni radicalement mouvancier, ni ouvertement opposant, le PRD est aujourd’hui, une sorte de chauve-souris, accroché presque malgré lui, aux branchages des soutiens, au Chef de l’Etat. Face aux périls qui le guettent, le parti se donne un nouveau cri de guerre : la ‘’remontada’’.Rien que çà. Le défi est immense, face aux partis jumeaux du BR-UP ; face aux fausses formations jumelles, des Démocrates et Cauris. Face enfin aux pointages et pourcentages limitants, du nouveau code électoral. Mais qu’à cela ne tienne : il s’agit d’une question de vie ou de mort. Puis après tout, l’espoir fait vivre. Le PRD, diraient d’aucuns, n’est pas le PSG, victime habituelle, de la ‘’remontada’’ des autres. « Ici c’est Hogbonou ! » et non Paris, clameront en chœur, les adeptes de l’arc-en-ciel. Mais entre nous, vraiment entre nous, au regard du nombre de ‘’stars’’ du parti, ayant déjà rejoint les équipes de la mouvance, durant les derniers ‘’mercato’’ politiques, sur quels Messi, Neymar ou Mbappé, comptent les ‘’tchoko tchoko’’, pour leur ‘’remontada’’ ? Pas tout de même, sur le vétéran Adrien Houngbédji lui-même, en Cristiano Ronaldo... d’Adjinan ! Si OUI, les paris sont ouverts.

Tafê

14 avril 2022 par