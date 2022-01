La réforme sur la décentralisation en application dès Avril 2022

La réforme sur la décentralisation démarre le 1er avril 2022 et le processus de recrutement aux postes à pourvoir dans l’administration des communes sera lancé fin janvier 2022, selon le chronogramme communiqué par le chef de l’Etat, mardi 04 janvier 2022, aux membres du Bureau exécutif national de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB).

Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres du Bureau exécutif national de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ont eu une séance de travail, mardi 04 janvier 2022, au palais de la Marina. Il ressort de cette rencontre que la mise en œuvre du Code de l’Administration territoriale adopté par l’Assemblée nationale sera effective dès le 1er avril 2022. La première étape de la mise en application de la réforme est le processus de recrutement de Secrétaires Exécutifs ; de Personnes Responsable des Marchés Publics ; des Chargés de l’Environnement, des Responsables Financiers ; etc. dans l’administration des communes. Selon le chef de l’Etat Patrice Talon, le processus de recrutement sera lancé fin janvier 2022. De sources proches du dossier, Une plate-forme de recrutement conçue à l’occasion sera rendue publique bientôt.

