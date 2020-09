La réception provisoire prévue pour le 11 décembre

Le Président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbenou est allé constater ce mercredi 16 septembre 2020, l’évolution des travaux de construction et de rénovation du siège de la Cour constitutionnelle. La réception provisoire du bâtiment est prévue pour le 11 décembre prochain.

Les travaux de construction et de rénovation du siège de la Cour constitutionnelle évoluent à grands pas. Le niveau d’exécution des travaux est à 61 % selon le directeur de la société Mapolo. Les travaux restants sont ceux liés entre autres à l’électricité, la plomberie, la climatisation et la peinture.

Satisfait de l’évolution des travaux, le Professeur Joseph Djogbenou a félicité les différentes équipes techniques pour la qualité de leurs prestations.

La date de réception provisoire du bâtiment a été fixée au vendredi 11 décembre 2020, une date qui coïncide avec le 30ème anniversaire de la Constitution béninoise.

Le Président Joseph Djogbenou était accompagné du Vice-Président de la Haute juridiction, également président du comité de suivi, Razaky Amouda Issifou, du Conseiller Rigobert Azon, des membres du cabinet et du Secrétariat général de l’Institution.

17 septembre 2020 par