La question de l’éclairage public bientôt résolu au Bénin

En Conseil des ministres ce mercredi 10 juin 2020, le gouvernement s’est penché sur les conclusions de la table ronde des problématiques de gestion de l’éclairage public au Bénin.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la plupart de des communes éprouvent des difficultés à assurer convenablement les compétences à elles dévolues concernant l’éclairage public. « Non seulement elles n’arrivent pas à entretenir ou à réhabiliter le réseau existant, mais aussi ne parviennent pas à réaliser des investissements pour la construction de nouvelles lignes d’éclairage », renseigne le communiqué final du gouvernement.

Afin d’apporter une solution à cette situation, le gouvernement a organisé, en octobre 2019, une table ronde consacrée à la problématique de la gestion de l’éclairage public. Plusieurs recommandations ont été faites à cette occasion. Il s’agit entre autres, de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la réparation des dommages causés par les accidents de la circulation sur les infrastructures d’éclairage public ; d’accélérer l’élaboration des documents de planification spatiale ; de réaliser un audit d’efficacité énergétique des réseaux d’éclairage public ; de mettre en place une veille technologique pour s’approprier les évolutions récentes éprouvées, adaptées aux conditions climatiques de notre pays.

Le ministre de l’énergie est instruit à l’effet d’élaborer une stratégie nationale de développement de l’éclairage public, soutenue par un vaste programme intégrant la réhabilitation des infrastructures désuètes et la construction de nouvelles autres, sur toute l’étendue du territoire national.

L’Agence béninoise d’Electrification rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) est mandatée pour la mise en œuvre efficiente dudit programme.

F. A. A.

