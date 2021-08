La promotion de l’éducation et de l’émancipation des filles lancée

Parents et tuteurs seront désormais sensibilisés sur l’importance de la scolarisation et du maintien des filles à l’école grâce à la campagne Stronger Together édition 2020-2021 qui a été lancée le jeudi 29 juillet 2021. C’est en présence de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi et de la Représentante Résidente de l’Unicef, Djanabou Mahondé qui a représenté la coordonnatrice du projet Swedd-Bénin.

C’est parti pour six (06) mois de promotion de l’éducation et de l’émancipation de la jeune fille au Bénin ! La campagne qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (Swedd-Bénin), été lancée, jeudi 29 juillet 2021, par la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé. Il s’agit de la « promotion d’un Bénin où les filles sont suffisamment instruites, développent diverses activités professionnelles, économiques et sociales, participent aussi activement aux instances de prise de décision avec à la clé, le développement d’une stratégie d’atténuation voire d’éradication des pratiques néfastes sur le genre », a expliqué la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé.

La campagne se fera à travers divers canaux de communication sous le thème : « Education des filles et leadership féminin ». Quatre résultats clés sont attendus à l’issue de la campagne : les parents scolarisent et maintiennent les filles à l’école jusqu’au deuxième cycle au moins ; les femmes et les filles ont accès à la formation à l’emploi et aux opportunités ; les femmes et les filles utilisent les produits et services de santé sexuelle, reproductive, et d’hygiène menstruelle ; les femmes et les filles luttent contre les violences basées sur le genre et les pratiques infâmes telle l’excision.

Pour le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, personne ne sera de trop dans la mise en œuvre de cette sensibilisation. « Ainsi, cette démarche nous établit comme des agents crédibles, amplificateurs et duplicateurs de ces messages. Nul ne sera de trop dans la mise en œuvre de cette activité de sensibilisation pour le changement social de comportement au niveau des partenaires primaires, c’est-à-dire les adolescentes, les pères et mères, tuteurs et tutrices. Il ne sera pas occulté le rôle hautement influent des partenaires secondaires, acteurs de la mobilisation sociale tels que les leaders d’opinion, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les Organisations de la Société Civile, les célébrités, l’ensemble des femmes leaders et des filles modèles », a précisé la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

Et à la représentante résidente de l’Unicef, Djanabou Mahonde, d’ajouter : « (…) « Car ensemble on est forts, très forts et on va plus loin. La réussite de cette campagne tient de l’adhésion et de la vision de tous les acteurs de la chaîne ». La Représentante de l’Unicef n’a pas manqué de féliciter le gouvernement du Bénin pour sa détermination à soutenir l’autonomisation de la femme.

Le Projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (Swedd) est mis en œuvre dans neuf pays. Au Bénin, le projet vise à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 millions 302 mille jeunes.

D’un financement d’environ 50 milliards de francs CFA, le projet Swedd-Bénin vise à impacter directement 530 240 bénéficiaires dont 500 000 filles, déscolarisés et non scolarisés.

Les familles, les communautés, les enseignants, les agents de santé, des affaires sociales et de l’économie numérique, les collectivités territoriales et les communes sont les bénéficiaires indirects du projet Swedd-Bénin.

