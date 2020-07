La première session ordinaire de l’année 2020 clôturée

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a clôturé les travaux de la 1ère session ordinaire de l’année 2020 ce lundi 06 juillet.

Selon le chef du parlement béninois, la production législative de ladite session est nettement faible par rapport à la session précédente. Cela s’explique selon lui par le contexte politique marqué par les activités électorales liées aux communales 2020 et la crise sanitaire de la Covid-19, qui ont contraint les parlementaires à un service minimum.

« Toutefois, je reste persuadé que nous arriverons très bientôt à bout de l’ennemi commun que nous combattons tous les jours et à chaque instant à travers le strict respect des gestes barrières identifiés pour limiter la propagation du fameux virus », a rassuré Louis Vlavonou. Ainsi, le parlement pourra se remettre plus aisément dans la dynamique qui lui est imprimé depuis mai 2019, a-t-il rappelé.

F. A. A.

