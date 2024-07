Les candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin 2024 seront fixés sur leur sort mercredi 10 juillet 2024. L’annonce a été faite par le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle au terme d’une tournée dans les centres de correction avec sa collègue en charge de l’enseignement supérieur.

Kouaro Yves Chabi, ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, et Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont effectué une visite dans les centres de correction du Bac session de juin 2024. Les deux ministres se sont rendus dans plusieurs centres dont ceux du lycée Mathieu Bouké de Parakou et du lycée des jeunes filles de Natitingou. Le constat sur le terrain selon les deux ministres, est satisfaisant. Les travaux de correction en cours depuis quelques jours, se déroulent bien, et prennent fin ce samedi 06 juillet 2024.

Selon le ministre Kouaron Yves Chabi, le Bénin, à l’instar des années antérieures, a tenu cette année 2024, le pari d’une bonne organisation de l’examen du Bac. « Les choses se passent bien et la première délibération prévue pour le mercredi 10 juillet prochain, sera effective », a-t-il rassuré.

Des sources proches de l’Office du Bac renseignent qu’après les travaux de correction, suivront les travaux de secrétariat au terme desquels la première délibération sera faite le 10 juillet prochain. Et ce n’est qu’après ces différentes phases que les candidats pourront consulter leurs résultats sur la plateforme https://www.eresultats.bj. Ceux déclarés admissibles vont ensuite subir les épreuves sportives, et suivra la deuxième délibération. Les candidats qui n’auraient pas réuni 10 de moyenne vont ensuite se présenter dans les centres d’examen pour les épreuves orales.

F. A. A.

6 juillet 2024 par