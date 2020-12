La pollution sonore réprimée pendant les fêtes

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou Mario Mètonou a donné des instructions aux forces de l’ordre pour mettre fin à la pollution sonore liée à l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Lors de la rencontre tenue vendredi 20 novembre 2020 entre les officiers de police judiciaire et le procureur du Tribunal de Cotonou, les agents de police sont invités à réprimer les auteurs de toutes sources de pollution sonores.

Les fêtes de fin d’année ne doivent pas être des occasions pour pertuber la quiétude des populations, a mis en garde le procureur selon ses propos rapportés par Africaxo.

Au Bénin, la loi cadre sur l’environnement fixe des décibels et des heures indiqués en matière de bruits et autres nuisances sonores.

