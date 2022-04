La phase écrite du recrutement de 750 jeunes fixée au 30 avril

Les jeunes préalablement retenus à l’issue des épreuves sportives du concours de recrutement de 750 jeunes dans l’armée au titre de l’année 2022 composent à la phase écrite dudit concours le 30 avril prochain.

Dans cadre du concours de recrutement de sept cent (750) jeunes gens au titre de l’année 2022 dans l’armée, il sera procédé le samedi 30 avril 2022 à la phase écrite. Selon le communiqué du chef d’État-Major général des Forces Armées Béninoises, général de Brigade Fructueux Gbaguidi, cette étape concerne uniquement les gens préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive, sous réserve de l’authenticité de leur diplôme.

Les candidats composeront en Dictées-Questions ; Mathématiques et Civisme pour le recrutement des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Pour le recrutement des instituteurs, les jeunes gens composeront en Pédagogie générale appliquée et Civisme. Les candidats au recrutement des infirmiers et aide-soignants composeront les épreuves de Pathologie médicale et Soins infirmiers.

Le Chef d’état-major général invite « chaque candidat à se présenter le samedi 30 avril 2022 à 06 heures précises dans son centre de composition, en tenue de sport, muni de sa pièce d’identité en cours de validité ».

LES CENTRES DE COMPOSITION PAR DEPARTEMENT

