La phase 2 de la Route des pêches et la corniche de Cotonou lancée

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres ce mercredi 07 octobre 2020, les négociations relatives au projet d’aménagement et de bitumage de la Route des Pêches et ses bretelles (phase 2), de la Route de l’Esclave et de la Corniche Est de Cotonou.

Selon le Conseil des ministres, le programme initial des travaux de la Route des Pêches phase 2, confiés au groupement SOGEA SATOM BENIN/SOGEA SATOM UK/SODEA SATOM, comprend l’aménagement et le bitumage du tronçon Adounko-Porte du non-retour-Bouche du Roy (35,80 km) et les bretelles Adounko-Cococodji (4,73 km), Avlékété-Pahou (5,22 km) et Porte du non-retour-RNIE1 Ouidah (8,00 km), soit un linéaire total de 53,75 km.

Mais pour une plus grande synergie dans la mise en œuvre du projet dont le démarrage des travaux est imminent, il est apparu pertinent, de réaliser à cette même occasion, la Corniche Est de Cotonou et la Route de l’Esclave pour en faire des axes à forte valeur ajoutée aux plans touristique et environnemental.

Encadré

La nouvelle configuration globale du projet :

• Axe principal Adounko-Porte du non-retour (23 km) ;

• Bretelle A Adounko-Cococodji (5 km) aménagée en 2X2 voies ;

• Bretelle B Route de l’Esclave (3,921 km) aménagée en 1X2 voies ;

• Bretelle C Porte du non-retour-Bouche du Roy (2,38 km) aménagée en 1X2 voies ;

• Corniche Est de Cotonou (2,205 km) aménagée en 1X2 voies.

