La pépite Boudlal buteur contre le Sénégal en finale

Le jeune joueur marocain Abdelhamid Ait Boudlal est l’auteur du seul but des Lionceaux de l’Atlas lors de la finale de la CAN U17 qui a opposé le Maroc au Sénégal dans la soirée de ce vendredi 19 Mai 2023.

La finale de la CAN des moins de 17 ans a opposé ce vendredi le Maroc au Sénégal. Rencontre remportée par les Sénégalais qui sont à nouveau champions d’Afrique après la CAN 2021, le CHAN 2023 et la CAN U20.

Mais très vite en début de rencontre, c’est le Maroc qui prenait le grand avantage grâce à sa pépite, Abdelhamid Ait Boudlal, qui marque un but somptueux de la tête à la 14e minute.

Un but digne de son talent. En effet Boudlal a été formé à l’Académie Mohammed VI de Football, pépinière de talents dont les performances se sont notamment exprimées lors du Mondial 2022 au Qatar et ce vendredi soir au stade Nelson Mandela d’Alger. Une académie qui travaille pour la valorisation de la vision éclairée de Sa Majesté incarnée par la performance de l’Académie Mohammed VI de Football.

Ce n’est qu’au bout des 20 dernières minutes que la chance a souri au Sénégal, qui a réussi à marquer 2 buts en 3 minutes.

A la 76e minute, un penalty a été provoqué par le capitaine Ait Boudlal, qui a touché la balle de la main. Le Sénégal a pu ainsi égaliser à la 80e minute, avant de doubler la mise à la 83e minute sur corner.

Cette situation a ainsi brisé le rêve des coéquipiers de Mohamed Hamouny pour le titre continental (U17 2023).

Mais au-delà de cette défaite, force est de reconnaître le talent de cette jeune équipe marocaine, dont l’espoir est placé en la prochaine Coupe du Monde U17.

