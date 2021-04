La mission d’observation de l’UA au cabinet de Djogbénou

Dans le cadre de l’élection présidentielle de ce dimanche 11 avril 2021, une mission d’observation électorale de l’Union Africaine (UA) séjourne au Bénin. Conduite par l’ex premier ministre rwandais, Bernard MAKUZA, ladite mission a été reçue ce samedi 10 avril par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.

S’enquérir du contexte pré-électoral et l’état des préparatifs du scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021, c’est l’objectif de la présence de la mission d’observation de l’UA au cabinet de Joseph Djogbénou. Au terme des échanges, Bernard MAKUZA s’est dit très satisfait.

La mission qu’il conduit est composée d’une vingtaine d’observatrices et d’observateurs issus des organes de gestion des élections, des organisations de la société civile africaine ainsi que de la Commission de l’Union africaine.

Leur déploiement au Bénin s’inscrit dans le cadre des dispositions pertinentes de la Déclaration de l’OUA/UA des principes régissant les élections démocratiques en Afrique ; des Directives de l’Union africaine pour les missions d’observation et de suivi des élections ainsi que de la Charte Africaine pour la Démocratie, les Elections et la Gouvernance, et à l’aspiration n°3 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Cette aspiration vise à assurer une Afrique où règne la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et l’Etat de droit.

Ce dimanche 11 avril 2021, les béninois iront aux urnes élire le prochain président de la République. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, sera face à Alassane Djemba et Korentin Kohoué.

F. A. A.

