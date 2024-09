La marine russe renforce sa coopération avec le Bénin

Fin de la visite d’amitié au port de Cotonou de « SMOLNIY », navire de la Flotte balte de la marine russe. Au cours de son escale au Bénin, la délégation a eu de fructueux échanges avec les autorités béninoises.

Le 27 septembre 2024, dans le cadre de l’arrivée du navire « SMOLNIY » au Bénin, le Contre-amiral Oleg GOURINOV, chargé de la visite d’amitié, et le Capitaine de frégate Dmitri PARAKHINE, commandant du navire, ont rendu une visite de courtoisie au Capitaine de vaisseau Dossa HOUNKPATIN, Chef d’État-Major de la Marine nationale, et à M. Luc ATROKPO, Maire de Cotonou.

Au cours des entretiens, tenus en présence de S.E.M.Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de Russie, les parties ont noté le caractère historique de la visite du "SMOLNIY" au port de Cotonou (la dernière escale d’un navire russe au Bénin remonte à mai 1988) et ont confirmé l’intérêt mutuel pour le renforcement de la coopération navale.

