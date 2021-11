La mairie de Porto-Novo a voté 6,3 milliards FCFA

Les conseillers communaux de la ville de Porto-Novo ont voté, ce lundi 29 novembre 2021, le budget primitif de la ville capitale. Il s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 6.396.000.000 FCFA.

La mairie de Porto-Novo a ouvert ce lundi les travaux de la 4ème session ordinaire de l’année 2021. La première journée de cette session a été consacrée à l’adoption du budget primitif gestion 2022 de la ville capitale. Le document voté à l’unanimité des conseillers s’élève à la somme de 6.396.000.000 FCFA dont 3.471.000.000 FCFA pour les dépenses de fonctionnement, et 3.645.000.000 FCFA de dépenses d’investissements, a expliqué Adankon Bienvenue, directeur des services financiers.

Les priorités à réaliser en 2022 à la municipalité de Porto-Novo selon le directeur des services financiers, concernent, entre autres, la construction de l’hôtel de ville, la continuité du FIP, les travaux de construction et de réfections des écoles et centres de santé, et les actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La session ouverte lundi en présence du maire Charlemagne Yankoty, s’achève jeudi prochain.

