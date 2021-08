La mairie de Cotonou suspend l’opération

Suspension de l’opération d’actualisation des données foncières à Cotonou. L’information a été notifiée aux adjoints au maire et aux chefs d’arrondissement à travers une correspondance en date du lundi 30 août 2021 signée par le 1er adjoint au maire, Romain Ahouandjinou.

Par un communiqué en date du 18 août 2021, la mairie de Cotonou avait invité les propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis à se rapprocher de leur bureau d’arrondissement pour l’opération d’actualisation des données foncières. Le maire de Cotonou par intérim vient de suspendre cette opération. Romain Ahouandjinou invite les adjoints au maire et chefs d’arrondissement à surseoir à l’opération en attendant les nouvelles recommandations de la Direction Générale des Impôts.

A.A.A

30 août 2021 par