La loi sur les centres de vote modifiée

La loi N° 2013-09 du 03 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin a été modifiée par les députés de la 8e législature, vendredi 12 août 2022, lors d’une séance plénière.

Une seule voix contre ! Les députés présents et représentés à la session plénière ont adopté à l’unanimité la modification de la loi N° 2013-09 du 03 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin.

La loi modifiée permet de disposer de centres de vote avec une existence physique réelle rattachés à des localités objectives et comprenant un nombre légal d’électeurs.

Plusieurs centres de vote qui n’avaient pas d’existence réelle ont été supprimés.

La modification est intervenue à la suite d’un travail effectué sur le terrain par les députés en collaboration avec l’Agence Nationale d’Identification Personnelle (ANIP).

