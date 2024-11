La littérature de jeunesse au cœur de l’édition 2024 du Salon national du livre

L’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueille depuis le 20 novembre, l’édition 2024 du Salon national du Livre (SNL). L’ouverture officielle de cet évènement littéraire a été faite dans la soirée de ce vendredi 22 novembre par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola en présence des professionnels de la chaîne du livre et invités.

Outil stratégique pour le développement cultuel du Bénin, le Salon National du Livre s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Il réunit des écrivains, éditeurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires et passionnés de lecture etc. L’édition 2024 du SNL est placée sous le thème : « Littérature de jeunesse : Le monde des petits dévoreurs de mots ». Selon le délégué général du SNL, Florent Couao-Zotti, c’est une invitation à plonger dans cet univers riche et vibrant où l’écriture dialogue avec les esprits. « En participant activement aux ateliers d’écriture, en donnant vie aux personnages lors de leur lecture théâtralisée et en devant les ambassadeurs de leur histoire préférée, les enfants ont transformé ce salon en une véritable fête de l’imaginaire », a-t-il déclaré. Le SNL enregistre la participation des figures de proue de la littérature dont entre autres Christian Eboulé, Eugène Ebodé et Suzanne Diop. « Ce salon au-delà de sa dimension festive est une plateforme unique de rencontres et d’échanges qui met en lumière les liens essentiels entre générations. Les auteurs qui transmettent leur vision du monde et les enfants qui la réinvente avec leurs propres rêves », a ajouté Florent Couao-Zotti.

Dans son discours d’ouverture, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, s’est réjoui de l’essor de ce rendez-vous littéraire. Il s’inscrit « pleinement dans la vision du gouvernement béninois, qui positionne la culture comme un vecteur essentiel de développement économique, de cohésion sociale et de rayonnement international ». Il a également mis en avant le Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC), une avancée majeure pour les industries culturelles et créatives béninoises. Pour le livre en particulier, indique le ministre, le FDAC ouvre des perspectives ambitieuses pour soutenir la création et l’édition ; renforcer les infrastructures et promouvoir la littérature béninoise à l’international. « Grâce à ce fonds, nous jetons les bases d’un écosystème culturel durable, où chaque maillon de l’industrie du livre trouve les moyens de pérenniser son action », a affirmé Jean-Michel Abimbola. Il a rappelé l’organisation chaque année du ‘’Grand Prix littéraire du Bénin’’ (un autre événement majeur dédié à la valorisation du livre). « En attribuant des récompenses conséquentes aux différents genres littéraires et en les labélisant avec des noms de grandes figures emblématiques de la littérature béninoise, nous œuvrons à renforcer l’attractivité de la chaîne du livre tout en stimulant la créativité des auteurs », a souligné le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Des défis à relever

La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques mais aussi une conférence inaugurale sur le thème de l’édition 2024. L’écrivaine béninoise Béatrice Lalinon Gbado a exposé les multiples fonctions de la littérature jeunesse. Elle cite entre autres le plaisir, le loisir ; la formation au savoir-être ; et la littérature en tant qu’un outil du bien-être psychologique des jeunes et des enfants. « La littérature jeunesse est un gisement de culture et du patrimoine. Contes traditionnels, mythes et légendes introduisent nos enfants aux traditions et à leur histoire », a affirmé Béatrice Lalinon Gbado.

Au titre des défis, elle a relevé la nécessité de produire plus de dessins animés, de films et de sketchs à partir des livres. « Il faut aussi produire davantage de livres de qualité qui attirent les enfants et des livres numériques de livres audio et rendre accessible des formats adaptés aux handicaps notamment aux personnes à déficience visuelle comme le braille, l’auto-description », a ajouté l’écrivaine.

Le SNL, c’est une programmation riche de tables rondes et débats, cafés littéraires, de stands d’ouvrages divers et animations. L’événement sera clôturé ce samedi 23 novembre par une soirée d’hommages aux illustres penseurs, écrivains et intellectuels béninois disparus.

Akpédjé Ayosso

23 novembre 2024 par ,