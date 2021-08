La libération de l’espace public relève des mairies (W. Houngbédji)

Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji était face à la presse ce mercredi 04 août 2021. Au cours de l’entretien avec les professionnels des médias, le porte parole du gouvernement a abordé plusieurs questions dont la libération en cours de l’espace public dans les grandes villes (Cotonou, Abomey-Calavi, etc).

L’opération en cours de libération de l’espace public ne relève pas d’une action du gouvernement. « C’est essentiellement les mairies qui organisent cette activité actuellement », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji. Mais le gouvernement souligne-t-il, « se réjoui de voir que les mairies, nos communes prennent conscience de la réalité » qui, selon lui, est que beaucoup d’argent ont été engagé pour réaliser ces infrastructures modernes qui « nous sont enviées ».

« Le gouvernement en observant que les mairies ont pris le problème à bras le corps s’est dit : les élus locaux ont commencé à comprendre », s’est réjoui le porte-parole. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, si l’exécutif béninois a le sentiment que les infrastructures ne sont pas entretenues, que les investissements qui ont été faits l’ont été mais sans que les uns et les autres prennent conscience de l’objectif poursuivi, c’est que les villes où cela se passe le plus pourraient être déclassées dans les prochaines phases d’asphaltage, a-t-il averti.

Outre la question de libération de l’espace public, le porte-parole du gouvernement a abordé plusieurs autres sujets. Il s’agit de la vaccination contre le Coronavirus, la mise en place de l’Institut de la femme nouvelle formule, la réforme annoncée dans le secteur de la décentralisation, la nomination des responsables des universités publiques, etc.

F. A. A.

4 août 2021 par