La journée du lundi 29 mai déclarée fériée

A l’occasion de la fête de Pentecôte et conformément aux dispositions de la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du lundi 29 mai 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, selon un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique.

Adidjatou Mathys a saisi l’occasion pour souhaiter une « bonne fête de la Pentecôte » à toute la communauté chrétienne.

Célébrée par les chrétiens, la Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après Pâques c’est à dire après la résurrection et l’Ascension (montée au ciel) de Jésus-Christ. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre », a promis Jésus-Christ avant sa montée au ciel (Ac 1, 8).

