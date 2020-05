La Fondation ABAKÈ poursuit sa lutte contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Ce jeudi 28 mai 2020, ce sont les élèves du collège d’enseignement général 1 de Dassa-Zoumè et les écoliers de l’école primaire publique d’Arigbokoto qui ont reçu la visite de l’équipe conduite par la coordinatrice nationale de la Fondation Abakè, Chérita Walter.

Après les écoles et collèges des départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé, c’est au tour des écoliers et élèves du département des collines de recevoir les masques de protection contre le coronavirus distribués gratuitement par la Fondation ABAKÈ. « Notre action est de venir en appui à ce que fait l’exécutif. Si les enfants disposent de deux masques c’est pour leur bien. Ils pourront les échanger le temps de laver ce qui est sale », a expliqué la coordinatrice nationale de la Fondation Mme Walter.

Au total 3500 masques et deux dispositifs de lavage des mains ont été mis à la disposition des apprenants du Ceg 1 de Dassa-Zoumè.

Pour le Directeur départemental de la culture des arts et des sports, Adjinda Olu-Segun, c’est un grand honneur pour la jeunesse de Dassa-Zoumè. « Nous ne saurons vraiment vous remercier pour votre action, parce qu’elle est très importante et vient compléter ce que fait le gouvernement. La jeunesse de Dassa-Zoumè est très heureuse et vous en remercie », a-t-il précisé.

Le directeur du ceg 1 Dassa-Zoumè, Obossou André très heureux, a apprécié le don à sa juste valeur. Mais il a profité de l’occasion pour exprimer d’autres doléances de son établissement. « Cette action est le témoignage de la force de votre engagement aux côtés du gouvernement. Nous vous en remercions et nous vous sollicitons pour nous aider à construire la clôture de notre établissement ... », a lancé monsieur Obossou. Une doléance qui a été bien enregistrée et qui sera étudiée dans les prochains jours.

Après le Ceg 1 de Dassa-Zoumè, les écoliers de l’école primaire publique d’Arigbokoto ont été dotés également de masques et d’un dispositif de lavage des mains. Un geste que le directeur de l’école Ahouansè Constantin a beaucoup apprécié. Pour lui, c’est un grand jour, désormais tous les élèves disposent de masques de protection et sont donc protégés. « Nous pouvons travailler maintenant en toute sérénité », a-t-il fait savoir.

Il faut souligner que le choix de Dassa-Zoumè n’est pas anodin. En réalité, la présidente de la fondation ABAKÈ, madame Abakè Assongba de Rosa est originaire de Dassa-Zoumè. Parce que sa grande mère, Catherine Wandji née Djotan est native de cette localité. Ce don aux élèves et écoliers de la commune de Dassa-Zoumè est comme un retour à ses origines.

