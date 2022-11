La fête identitaire Gléxwé xwé prévue en décembre

La fête identitaire dénommée « Gléxwé xwé » aura lieu du 03 au 11 décembre 2022 à Ouidah. L’annonce a été faite ce jeudi 03 novembre 2022 lors d’un point de presse au Centre des jeunes de Ouidah.

Edition 2022 de la fête Identitaire Glexwe Xwé. Les filles et fils de Ouidah vont se retrouver 03 au 11 décembre 2022 pour leur fête annuelle. « Ouidah, terre écotouristique, de diversités et d’opportunités » est le thème retenu cette année. La fête sera marquée par des activités culturelles, visites touristiques, conférences débats etc. Il est prévu une compétition de course de pirogues sur le lac de Pahou. Plusieurs personnalités prennent part à la célébration eucharistique.

