« Monsieur le maire, nous voudrions profiter de cette occasion pour solliciter votre diligence afin d’obtenir l’autorisation de pose de ces deux balises de sécurité, en vue de permettre à nos apprenants de circuler en toute quiétude devant le collège. En effet, l’obtention de cette autorisation s’avère indispensable pour le déroulement paisible et efficace du BEPC dans les prochains jours au CEG ‘’la verdure’’ », a dit à l’entame la directrice du CEG ‘’la verdure’’ en marge de la remise de don de masques lavables en tissu aux élèves dudit collège. Profitant de la présence du maire Angelo Evariste Ahouandjinou dans son établissement, la directrice du CEG ‘’la verdure’’ a appelé l’attention de l’autorité sur son souhait de voir ériger devant ledit collège des barrages métalliques mobiles ainsi que des panneaux de signalisation en vue d’éviter les accidents de circulation dans les alentours. Connu pour son pragmatisme, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a réagi très promptement. En réponse à la doléance de la directrice Victoire Akodo Koundé, l’autorité communale a promis que très rapidement une équipe de techniciens des services compétents de la mairie se penchera sur la question. Dans une semaine au plus tard, une réponse adéquate devra être apportée à cette sollicitation. Cette spontanéité du maire Ahouandjinou a été très appréciée des enseignants et des parents d’élèves présents à cette cérémonie. Il ne peut en être autrement quand on sait que cette requête a été plusieurs formulée au prédécesseur de l’actuel maire sans solution. Pour rappel, le défaut de barrière métallique à ce niveau a été source de nombreux accidents mortels. La plupart du temps, ce sont les apprenants du CEG ‘’la verdure’’ qui sont les victimes de ces tragédies et il faut parer au plus pressé.

30 juin 2020 par