Comme annoncé, les 26 œuvres du trésor royal d’Abomey ont atterri sur le territoire béninois dans l’après-midi de ce mercredi 10 novembre 2021. Après l’accueil à l’aéroport de Cotonou, les œuvres ont été acheminées au palais de la Marina.

Au cours de la cérémonie d’accueil organisée à la présidence de la République, le chef de l’Etat patrice Talon a exprimé sa joie et sa satisfaction de retrouver au pays, ces œuvres. Le retour au Bénin de ces œuvres selon le chef de l’Etat, est « la symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité. C’est le témoignage « de ce que nous avons été, du témoignage de ce que nous avions existé avant, du témoignage de ce que nous avons connu la grandeur », a ajouté Patrice Talon.

L’histoire du monde, l’histoire des communautés humaines dans leur évolution, a toujours confronté les uns aux autres, a rappelé le président de la République.

Pour lui, « il n’y a pas de honte à se rappeler que la déportation des reliques de notre grandeur hors du territoire du Bénin par suite de la force matérielle, technologique de l’envahisseur français, que cette déportation qui au-delà du Bénin s’est manifestée partout ailleurs dans le monde d’une manière ou d’une autre, pour les uns contre les autres, que cela relève également de l’histoire de l’humanité ». Il s’est réjoui que la nature faisant bien les choses, les générations savent dans l’histoire, et au fil du temps, réparer ce que les générations antérieures ont pu gâcher. « La convivialité entre les hommes, la solidarité entre les hommes, la coopération », a indiqué le président de la République.

Selon Patrice Talon, l’homme ne sera parfait qu’à la fin des choses. Et pour cela, il faut selon lui, admettre que les réparations bien souvent, ne sont pas à la hauteur des attentes. « Tout cela relève simplement du genre humain », a-t-il observé.

Fabrice A. AHÉHÉHINNOU

10 novembre 2021 par