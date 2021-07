La demande de remise en liberté de Aïvo examinée le 5 août

Le procès de Joël Aïvo s’est ouvert ce jeudi 15 juillet 2021 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). Après les débats, le procès a été renvoyé au 5 juillet 2021.

Joël Aïvo, Alain Gnonlonfoun (comptable de Aïvo), Moudjaïdou Ibrahim Bachabi, Issiakou Bio Sarè et un militaire ne sont pas encore sortis de l’auberge dans l’affaire « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux ».

A la reprise de l’audience à 13h50 ce jeudi, les prévenus ont été rappelés à la barre. Ils plaident tous non coupables.

Me Robert Dossou, avocat de Joël Aïvo, demande la remise en liberté de son client. Quant au procureur spécial près la Criet, il demande au juge de se déclarer ‘’incompétent’’ et de renvoyer le dossier en instruction.

Le ton monte entre les avocats conseils et le ministère public au cours des débats.

Le président des céans renvoie le dossier au 5 août 2021.

M. M.

15 juillet 2021 par