La comptable de la BEF citée dans une affaire de détournement

Comptable à la Brigade Économique et Financière dame Bissaloué Dalila sera présentée au procureur spécial de la CRIET dans une affaire présumée de détournement de fonds.

La comptable de la BEF Bissaloué Dalila n’est plus libre de ses mouvements. Selon ‘’Le Potentiel’’, elle a été arrêtée, vendredi 29 avril 2022, et placée en garde à vue. Elle serait impliquée dans une affaire présumée de détournement de fonds. Bissaloué Dalila sera présentée dans les prochains jours au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

La même source informe que la police aurait aussi interpellé son époux et perquisitionné leur domicile.

A.Ayosso

3 mai 2022 par