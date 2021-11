La commercialisation du soja lancée

C’est parti pour sept (07) mois environ de commercialisation du soja.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman et le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ont procédé, jeudi 25 novembre 2021, au lancement de la campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja. C’est en présence des acteurs de la filière, des sages et de la population de la commune de Djidja, département du Zou. Au lancement de la campagne, le ministre de l’industrie et du commerce a exhorté les acteurs au respect des textes en vigueur, au contrôle et la certification des ponts-bascules et des balances, au respect des normes en matière d’opérations post-récoltes en vue de conserver la qualité des produits. Les acteurs et partenaires doivent travailler avec l’État pour « la mise en place des familles professionnelles représentatives et une interprofession pouvant mieux organiser la filière à l’instar de celle du coton ». Pour le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Gaston Cossi Dossouhoui, l’État béninois fait d’énormes efforts pour la sauvegarde des intérêts des producteurs du soja. Il revient aux acteurs de la filière soja de respecter ce qui est prévu notamment les itinéraires culturaux, la mécanisation, la vente groupée dans les magasins construits par l’État, la transformation domestique pour bénéficier des vertus nutritives du soja. Le maire de la commune de Djidja René Glegbeto et le préfet du Zou Firmin Kouton ont remercié le gouvernement pour le choix de Djidja pour abriter la troisième édition de la campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja. Steev Adjaman, Président de l’Union nationale des Producteurs de Soja ou Ibrahim Boukari, Président de la Fédération nationale des Producteurs et Acheteurs des Produits Tropicaux, ont remercié le gouvernement qui a fait du soja une filière viable, fiable et porteuse de richesse. La campagne de commercialisation 2021-2022 du soja prend fin le 30 juin 2022. Le Gouvernement a fixé le prix plancher à 190 FCFA le kilogramme.

M. M.

29 novembre 2021 par ,