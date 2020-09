La commercialisation des amandes de karité lancée le 15 septembre

Le Conseil des ministres de ce mercredi 02 septembre 2020 a fixé les modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des amandes de karité.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la campagne de commercialisation des amandes de karité se déroulera du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021 dans la commune de Gogounou.

En accédant à la volonté des acteurs de la filière, le gouvernement béninois a décidé d’homologuer le prix plancher de cession des amandes à 100 FCFA/kg.

Afin d’améliorer continuellement la qualité des produits, le gouvernement entend « encourager les personnes et les structures chargées de la collecte et de la transformation à observer davantage les meilleures conditions de traitement et de stockage ».

« Le Ministre de l’Industrie et du Commerce veillera notamment à apporter l’appui matériel approprié dans le ramassage des noix, en vue de réduire la pénibilité de la collecte et de garantir plus de sécurité dans cette activité », ajoute le Conseil des ministres.

A.A.A

