La collecte des données cadastrales lancée dans 8 arrondissements

Le gouvernement a lancé, mercredi 08 novembre 2023, la collecte des données cadastrales dans les arrondissements 1 à 8 de Cotonou après celle des arrondissements 9 à 13.

Les 13 arrondissements de Cotonou seront couverts intégralement bientôt en données cadastrales. La collecte des données a été lancée, mercredi 08 novembre 2023, dans les arrondissements de 1 à 8, par le Président du Comité Technique de Supervision et de Réalisation du Cadastre national, Alban Bessan. C’est en présence de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurriens.

Le processus ainsi lancé va durer sept mois.

Les équipes seront déployées dans chaque quartier des huit arrondissements pour enregistrer les parcelles, collecter des informations auprès des propriétaires ou présumés propriétaires de parcelles.

Pour le Président du Comité Technique de Supervision et de Réalisation du Cadastre national, l’objectif est d’œuvrer au développement grâce à la mise en place d’un outil de gestion foncière et domaniale performant et efficace répondant aux besoins de la population en proie à des litiges fonciers. « Avec la collecte des données cadastrales dans les arrondissements 1 à 8, la couverture de Cotonou sera intégrale en données cadastrales. Les données déjà collectées dans les arrondissements 9 à 13 seront mises à jour », a précisé Alban Bessan.

« L’avènement de ce projet est un pas de géant vers l’assainissement de l’écosystème foncier à Cotonou. Cette collecte renforcera la confiance dans notre système foncier, attirera les investisseurs et ouvrira de nouvelles opportunités de développement économique pour Cotonou et pour le Bénin », a indiqué Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou et président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB).

Le Royaume des Pays-Bas soutient le Bénin dans la mise en œuvre du cadastre national.

