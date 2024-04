Le procureur ordonne l’inhumation des corps abandonnés à Tanguiéta et à Djougou

Les services des morgues de l’hôpital Saint Jean-de Dieu de Tanguiéta et l’hôpital de la mère et de l’enfant Ordre de Malte de Djougou vont procéder à l’inhumation des corps abandonnés. La décision a été prise par le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou après le délai de 10 jours accordés aux familles pour retirer les corps de leurs parents abandonnés.

A travers un communiqué en date du 11 avril 2024, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou avait donné un délai de 10 jours aux familles dont les corps de leurs proches sont abandonnés dans les morgues de l’hôpital Saint Jean-de Dieu de Tanguiéta et l’hôpital de la mère et de l’enfant Ordre de Malte de Djougou. Ce délai étant arrivé à expiration dimanche 21 avril, le procureur a ordonné les services de ces deux morgues à procéder à l’inhumation des corps toujours abandonnés et non retirés.

Les corps concernés seront donc inhumés par les services des morgues de ces deux hôpitaux conformément aux instructions du procureur de la République.

F. A. A.

