La barrière entre Néganzi-Babana levée

Plus de barrière entre Néganzi-Babana. C’est la décision prise par le maire de la commune de Kalalé, département du Borgou, avec les autorités nigérianes après le drame du 20 mars 2023.

Bonne nouvelle pour les populations de Kalalé et d’ailleurs qui prennent par l’axe Néganzi-Babana pour se rendre au Nigéria. La barrière entre ces deux localités a été levée. L’avantage pour les usagers de cet axe, est que la taxe de 200 nairas que perçoivent les policiers nigérians ne sera plus payée. La décision a été prise au terme d’une rencontre entre les autorités communales à Kalalé, et celles du Nigéria.

En effet, suite au refus d’un conducteur de taxi moto de payer cette taxe le 20 mars dernier, un policier nigérian a ouvert le feu. La femme et le bébé que ce dernier a remorqué, ont été atteints. Sur place, le bébé est passé de vie à trépas. Transféré à l’hôpital pour des soins, la maman a succombé plus tard à ses blessures.

Le conducteur de taxi-moto quant à lui, est grièvement blessé. Face à ce drame, les autorités des deux côtés ont décidé de lever la barrière entre

Néganzi-Babana.

F. A. A.

27 mars 2023 par ,